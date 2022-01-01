«Отражение» — многосерийный российский детектив, повествующий о двух женщинах — бывших сотрудницах правоохранительных органов, которые волею судьбы оказались в тюремном заключении. Первая героиня — Елизавета Круглова — когда-то организовала подпольную банду полицейских, которые занимались всякими криминальными делами. Попав за решетку, Елизавета оставила сиротой свою маленькую дочь Полину. Накануне освобождения женщина падает в обморок, а затем узнает, что жить ей осталось совсем недолго: врач диагностировал у нее рак головного мозга. Примерно в это же время в соседнюю камеру попадает Дарья Еремина, бывший следователь, которая нарушила служебные полномочия во время поимки опасного маньяка...