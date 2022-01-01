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Киноафиша Сериалы Отражение
Отражение (2011 - ) Отражение 16+
Год выпуска 2011
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

«Отражение» — многосерийный российский детектив, повествующий о двух женщинах — бывших сотрудницах правоохранительных органов, которые волею судьбы оказались в тюремном заключении. Первая героиня — Елизавета Круглова — когда-то организовала подпольную банду полицейских, которые занимались всякими криминальными делами. Попав за решетку, Елизавета оставила сиротой свою маленькую дочь Полину. Накануне освобождения женщина падает в обморок, а затем узнает, что жить ей осталось совсем недолго: врач диагностировал у нее рак головного мозга. Примерно в это же время в соседнюю камеру попадает Дарья Еремина, бывший следователь, которая нарушила служебные полномочия во время поимки опасного маньяка...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Евгений Коряковский
Евгений Коряковский
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Ольга Погодина
Ольга Погодина
Юрий Чернов
Поля Полякова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Отражение - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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