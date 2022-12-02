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Постер фильма Да здравствует семья
5.4
Киноафиша Фильмы Да здравствует семья
5.4

Да здравствует семья

, 2022
Länge leve bonusfamiljen
Швеция / комедия, драма / 18+
Постер фильма Да здравствует семья
5.4

В ролях

Вера Витали
Вера Витали
Lisa
Эрик Йоханссон
Patrik
Фредрик Халльгрен
Martin
Манс Натанаэльсон
Jens
Frank Dorsin
Eddie
Philoue Blomquist
Buster
Lilly Lexfors
Lo
Мартин Люк
Filip
Klara Hodell
Molly
Юхан Ульвесон
Jan
Режиссер Феликс Хернгрен
Сценарист Анна Энтони, Moa Herngren
Композитор Johan Testad
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швеция
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 2 декабря 2022
Премьера в мире 2 декабря 2022
Дата выхода
24 февраля 2023 Финляндия Tulossa
2 декабря 2022 Швеция Btl
Сборы в мире $29 524
Производство FLX
Другие названия
Länge leve bonusfamiljen, Long Live the Bonus Family, Bonusperhe-elokuva, Eläköön bonusperhe, Længe leve Bonusfamilien, Lenge leve bonusfamilien, Lenge leve bonusfamlien

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

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