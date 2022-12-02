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5.4
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Фильмы
Да здравствует семья
5.4
Да здравствует семья
, 2022
Länge leve bonusfamiljen
Швеция / комедия, драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
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5.4
В ролях
Вера Витали
Lisa
Эрик Йоханссон
Patrik
Фредрик Халльгрен
Martin
Манс Натанаэльсон
Jens
Frank Dorsin
Eddie
Philoue Blomquist
Buster
Lilly Lexfors
Lo
Мартин Люк
Filip
Klara Hodell
Molly
Юхан Ульвесон
Jan
Режиссер
Феликс Хернгрен
Сценарист
Анна Энтони
,
Moa Herngren
Композитор
Johan Testad
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Швеция
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
2 декабря 2022
Премьера в мире
2 декабря 2022
Дата выхода
24 февраля 2023
Финляндия
Tulossa
2 декабря 2022
Швеция
Btl
Сборы в мире
$29 524
Производство
FLX
Другие названия
Länge leve bonusfamiljen, Long Live the Bonus Family, Bonusperhe-elokuva, Eläköön bonusperhe, Længe leve Bonusfamilien, Lenge leve bonusfamilien, Lenge leve bonusfamlien
Еще
Рейтинг фильма
5.4
Оцените
10
голосов
5.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 26 августа 2024
Отзывы о фильме
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