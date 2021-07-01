Menu
Eric D. Weitz

Eric D. Weitz

Date of Birth
1 January 1953
Age
68 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
1 July 2021

Popular Films

From Caligari to Hitler: German Cinema in the Age of the Masses 7.3
From Caligari to Hitler: German Cinema in the Age of the Masses (2014)

Filmography

Genre
Year
From Caligari to Hitler: German Cinema in the Age of the Masses 7.3
From Caligari to Hitler: German Cinema in the Age of the Masses Von Caligari zu Hitler: Das deutsche Kino im Zeitalter der Massen
Documentary, History, Biography 2014, Germany
