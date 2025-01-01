Меню
Персоны
Мэтт Хейнеман
Награды
Награды и номинации Мэтта Хейнемана
Matthew Heineman
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Мэтта Хейнемана
Оскар 2016
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Победитель
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Победитель
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Победитель
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Номинант
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Номинант
BAFTA 2024
Лучший документальный фильм
Номинант
BAFTA 2018
Лучший документальный фильм
Номинант
BAFTA 2016
Лучший документальный фильм
Номинант
Лучший документальный фильм
Номинант
Сандэнс 2015
Документалистика
Победитель
Документалистика
Победитель
Документалистика
Номинант
Сандэнс 2017
Документалистика
Номинант
Сандэнс 2012
Документалистика
Номинант
Документалистика
Номинант
ММКФ 2015
Лучший фильм конкурса документального кино
Победитель
