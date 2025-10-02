Джейкоб Элорди в образе монстра: вышел новый трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо

В связи с приближением Хэллоуина стрим-сервис Netflix выпустил второй трейлер хоррор-фэнтези Гильермо дель Торо «Франкенштейн», мировая премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале. Картина, основанная на знаменитом романе Мэри Шелли, имеет на Rotten Tomatoes 80% «свежести» при 87 рецензиях.

Особенность нового ролика заключается в том, что в нем впервые показан воскрешенный доктором Виктором фон Франкенштейном (Оскар Айзек) монстр, собранный из кусков погибших мужчин. Чудовище воплотил загримированный до неузнаваемости Джейкоб Элорди («Эйфория», «Солтберн»). Миа Гот воплотила Элизабет Лавенцу, невесту безумного ученого. Также в трейлере фигурируют различные впечатляющие локации — от корабля в промозглом океане до роскошной бальной залы.

После показа в Венеции «Франкенштейн» отправился на Международный кинофестиваль в Торонто, где фильм по итогам зрительского голосования занял второе место, уступив «Хамнету» Хлои Чжао. Также «Франкенштейн» вошел в программу кинофестиваля «Теллурайд».

Дель Торо задумал экранизировать произведение Шелли не один десяток лет назад. В итоге реализовать эту идею удалось благодаря содействию Netflix. По словам режиссера, для него это история не о науке, которая повернула не туда, а о человеческом духе. Дель Торо считает, что «Франкенштейн» учит прощению, пониманию и необходимости слышать друг друга.