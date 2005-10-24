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Киноафиша Сериалы Живой товар

Живой товар (2005 - 2005)

Human Trafficking 18+
Год выпуска 2005
Страна Канада
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Lifetime
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Пугающая правда о работорговле в 21 веке. Когда 16-летняя украинка, мать-одиночка из Чехии, 17-летняя девушка из Румынии и американская девочка становятся жертвами международных торговцев секс-рабами, специализированная команда Иммиграционная и таможенная служба (ICE) изо всех сил пытается разоблачить всемирную сеть, которая их поработила. Агент Кейт Морозова (Мира Сорвино) не понаслышке знает об ужасах сексуальной эксплуатации и жаждет привлечь к ответственности виновных. Сотни тысяч молодых женщин заставляют жить в аду жестокости и проституции. Они — прибыльный товар в многомиллиардной индустрии современного рабства.
 

В ролях
В ролях
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Мира Сорвино
Мира Сорвино
Роберт Карлайл
Роберт Карлайл
Реми Жирар
Реми Жирар
Власта Врана
Давид Бутен
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Живой товар - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 2 эпизода
 
Отзывы о сериале
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