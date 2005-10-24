Пугающая правда о работорговле в 21 веке. Когда 16-летняя украинка, мать-одиночка из Чехии, 17-летняя девушка из Румынии и американская девочка становятся жертвами международных торговцев секс-рабами, специализированная команда Иммиграционная и таможенная служба (ICE) изо всех сил пытается разоблачить всемирную сеть, которая их поработила. Агент Кейт Морозова (Мира Сорвино) не понаслышке знает об ужасах сексуальной эксплуатации и жаждет привлечь к ответственности виновных. Сотни тысяч молодых женщин заставляют жить в аду жестокости и проституции. Они — прибыльный товар в многомиллиардной индустрии современного рабства.