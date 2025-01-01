Меню
Персоны
Кристиан Дюге
Награды
Награды и номинации Кристиан Дюге
Christian Duguay
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Кристиан Дюге
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Miniseries
Номинант
Outstanding Miniseries
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Directing for a Miniseries or a Movie
Номинант
