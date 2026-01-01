Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Массимо Серато
Massimo Serato
Персоны
Персоны
Дата рождения
31 мая 1917
Возраст
72 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
22 декабря 1989
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.1
А теперь не смотри
(1973)
5.6
Обнаженная Маха
(1958)
4.8
Давид и Голиаф
(1960)
Фильмография Массимо Серато
7.1
А теперь не смотри
Don't Look Now
триллер, драма, ужасы
1973, Великобритания / Италия
4.8
Давид и Голиаф
David e Golia
боевик, драма, семейный
1960, Италия
5.6
Обнаженная Маха
The Naked Maja
драма, приключения, биография, мелодрама
1958, США / Франция / Италия
