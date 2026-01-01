Оповещения от Киноафиши
Массимо Серато Massimo Serato
Массимо Серато

Массимо Серато

Massimo Serato

Дата рождения
31 мая 1917
Возраст
72 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
22 декабря 1989
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Актёр ужасов

Популярные фильмы

А теперь не смотри 7.1
А теперь не смотри (1973)
Обнаженная Маха 5.6
Обнаженная Маха (1958)
Давид и Голиаф 4.8
Давид и Голиаф (1960)

Фильмография Массимо Серато

Жанр
Год
А теперь не смотри 7.1
А теперь не смотри Don't Look Now
триллер, драма, ужасы 1973, Великобритания / Италия
Давид и Голиаф 4.8
Давид и Голиаф David e Golia
боевик, драма, семейный 1960, Италия
Обнаженная Маха 5.6
Обнаженная Маха The Naked Maja
драма, приключения, биография, мелодрама 1958, США / Франция / Италия
