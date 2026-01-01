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Мириам Диас-Арока
Miriam Díaz-Aroca
Киноафиша
Персоны
Мириам Диас-Арока
Мириам Диас-Арока
Miriam Díaz-Aroca
Дата рождения
4 марта 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.1
Изящная эпоха
(1992)
7.1
Шутки и сигареты
(2023)
Фильмография Мириам Диас-Арока
7.1
Шутки и сигареты
Saben aquell
биография
2023, Испания
7.1
Изящная эпоха
Belle Epoque
драма, мелодрама, комедия
1992, Испания / Португалия
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