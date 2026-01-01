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Мириам Диас-Арока Miriam Díaz-Aroca
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Мириам Диас-Арока

Miriam Díaz-Aroca

Дата рождения
4 марта 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Изящная эпоха 7.1
Изящная эпоха (1992)
Шутки и сигареты 7.1
Шутки и сигареты (2023)

Фильмография Мириам Диас-Арока

Шутки и сигареты 7.1
Шутки и сигареты Saben aquell
биография 2023, Испания
Изящная эпоха 7.1
Изящная эпоха Belle Epoque
драма, мелодрама, комедия 1992, Испания / Португалия
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