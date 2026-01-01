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Фильмография
Эдмон Рош
Edmon Roch
Киноафиша
Персоны
Эдмон Рош
Эдмон Рош
Edmon Roch
Дата рождения
1 января 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
7.3
Миа и монстры
(2026)
Билеты
7.2
Гарбо: Шпион
(2009)
7.1
Шутки и сигареты
(2023)
Фильмография Эдмон Рош
7.3
Миа и монстры
Monster Mia
приключения, анимация, комедия
2026, Австрия / Германия / Испания
Смотреть трейлер
Билеты
5.9
Живой
Viva
комедия, драма, мелодрама
2026, Испания
7.1
Ужин
La cena
комедия, драма, исторический
2025, Испания / Франция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.1
Всегда зима
Siempre es invierno
драма, мелодрама
2025, Испания / Бельгия
7
Черные бабочки
Black Butterflies
анимация, документальный
2024, Испания
7.1
Шутки и сигареты
Saben aquell
биография
2023, Испания
5.8
Заклятье. Первое пробуждение
La niña de la comunión
ужасы
2022, Испания
Смотреть трейлер
Рецензия
5.9
Блокнот Сары
El cuaderno de Sara
триллер, драма, детектив
2018, Испания
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