Mayte Garcia
Мейте Гарсиа. Тедди Сирс
Mayte Garcia
Дата рождения
12 ноября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Fort Novosel, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
5.9
Пожарный пес
(2006)
Фильмография Мейте Гарсиа. Тедди Сирс
5.9
Пожарный пес
Firehouse Dog
семейный, комедия, боевик
2006, США / Канада
