«Сезон охоты»: Рецензия Киноафиши

Меньше месяца назад Мэлу Гибсону исполнилось семьдесят, но, несмотря на внушительную цифру, он, что называется, пока еще в полном рассвете сил: в 2024 году выпустил триллер под названием «Особо опасный пассажир», а сейчас и вовсе принялся зачем-то снимать монументальное продолжение «Страстей Христовых». В свободное время, как и полагается голливудским звездам пенсионного возраста, он то и дело заглядывает на чужие проекты попроще и поскромнее — чтобы подзаработать и, видимо, для удовольствия. Только что вышедший «Сезон охоты», снятый студийным режиссером Раджей Коллинзом, — как раз из таких. И хотя Гибсон здесь не приложил руку ни к сценарию, ни к постановке, трудно отделаться от ощущения, что единственный смысл существования этого фильма заключается в том, чтобы мы в очередной раз могли полюбоваться на легендарного дядьку с добрыми глазами и зашкаливающим уровнем тестостерона.

В «Сезоне охоты» Мэл Гибсон появляется почти в каждом кадре, моментально приковывая к себе внимание и становясь энергетическим центром фильма: пока остальные персонажи будут стоять в стороне и хлопать глазами, герой Гибсона своими собственными ручищами разрулит свалившиеся на голову неприятности, добудет на благо общества классический хэппи-энд и бесплатно доставит его вам на дом. Героя зовут Боудри, и он — само воплощение маскулинности: брутальный седовласый мужик, обладающий плотным волосяным покровом, цепким взглядом и молниеносной реакцией, живущий в домике посреди леса с миловидной дочерью-подростком (София Хьюблиц), которую воспитывает в одиночестве. Главные семейные увлечения соответствуют тематической направленности российского телеканала «Охота и рыбалка» (бонусом — колоть дрова и подшучивать над другом-шерифом), и, поскольку дело происходит за океаном, в их доме полным-полно самого разного оружия. Даже когда дело дойдет до выбора подарка на день рождения дочке-школьнице, Боудри не сможет придумать ничего лучше, чем преподнести ей в праздничной упаковке новенький пистолет.

Подобно тому, как в мирные времена любой вояка втайне мечтает о начале очередной войны, Боудри, кажется, только того и ждет, что вот-вот тихий лес превратится в поле боя, а его собственный домик придется оборонять, прощупав наконец простецкую истину «мой дом — моя крепость» на собственном опыте. В современном мире, который полон насилия, но все-таки не настолько, чтобы перед сном класть пистолет себе под подушку, такой образ жизни выглядит так же нелепо, как если в каждом случайном встречном начать видеть потенциального маньяка; но делать нечего: жанровая условность. Неприятности у героев начинаются почти сразу, и папаша с дочкой находят в лесу истекающую кровью девушку (Шелли Хенниг), которая не может передвигаться и еле слышно сопит о помощи. Наши герои, естественно, кинутся помогать, дотащат жертву до дома и под брошенные на ходу комментарии Боудри, что он «и похуже видал», уложат ее в тепленькую постель. Тут выяснится, что мужественный бородач прошел не только школу жизни, но и курсы оказания первой помощи: имея под рукой одну лишь аптечку, он умудрится спасти девушку, получившую сквозное пулевой ранение (то есть пуля попала в спину и вышла через живот). Реалистичность эпизода оставим на совести сценариста Адама Хэмптона, но суть дела это не меняет; ясно, что персонаж Гибсона — на все руки мастер, и жизнь кому угодно спасет, особенно не задумываясь.

Как нетрудно догадаться, дальше вокруг найденной девушки закрутится криминальный сюжет: выяснится, что куча плохих парней пытаются ее убить, потому что, оказавшись свидетельницей очередной перестрелки, та сумела спастись и вообще дружила с любовницей их злейшего врага (ту любовницу, кстати, играет дочь Сильвестра Сталлоне Скарлет Роуз). Но сколько бы авторы ни нагнетали напряжение льющейся кровью и патетической музыкой, сколько бы Хорди Молья ни строил из себя безнаказанного и вездесущего главаря банды, сколько бы нас ни пытались шокировать тем, что (о ужас!) половина местного полицейского участка замешана в преступлениях, от которых волосы дыбом, «Сезон охоты», увы, в конце концов просто-напросто сведется к дешевенькому боевику, где есть много плохих персонажей и один хороший. У зрителя нет ни единой причины хотя бы на секунду начать сомневаться в том, что хороший потерпит поражение, а потому интрига, по сути, будет сведена к нулю, и безыскусная, как бы на автомате произведенная съемка не сможет приковать внимание наблюдателя даже на энергичных батальных сценах: то, что должно пугать и удивлять, предсказуемо донельзя. Отдельного упоминания заслуживает и совсем уж странный во всех отношениях эпизод, в котором герой Гибсона пытает одного из злодеев газонокосилкой (и это, видимо, должно было быть смешно).

Вторая сюжетная линия, развивающаяся параллельно всем этим криминальным перипетиям, посвящена, как обычно это и бывает, семейным делам, но и тут — сплошная режиссерская неловкость. Начать можно с того, что двадцатипятилетняя актриса София Хьюблиц, по сюжету играющая школьницу, уж простите, никак не походит даже на одиннадцатиклассницу. Продолжить — тем, что две сюжетные линии, которые, судя по всему, должны перекликаться друг с другом, здесь едва ли складываются в единое целое: довольно жесткий фильм, наполненный кровищей и перестрелками, под конец внезапно сворачивает на территорию слезливых семейных откровений, а оттого финал выглядит даже не искусственным, но как будто придуманным на ходу. Наконец, даже актерские работы в «Сезоне охоты» не складываются в полноценный ансамбль: все здесь крутится исключительно вокруг Мэла Гибсона, а другие ему лишь подыгрывают. Не только не претерпевая особенных трансформаций, но, кажется, даже не напрягаясь, Гибсон одним только выражением лица превосходит все остальное, что присутствует на экране, — и дело не в удивительном актерском таланте Гибсона, а в художественном качестве остального.