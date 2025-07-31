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Киноафиша Фильмы Флюкс

Флюкс

Fluxx 18+
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Флюкс - trailer
Флюкс  trailer
Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 31 июля 2025
Дата выхода
31 июля 2025 ОАЭ 18TC
Бюджет $11 600 000
Сборы в мире $1 954
Производство Alta Global Media, Altered State Entertainment, Ginger Knight Films
Другие названия
Fluxx, Velvet Curtain
Режиссер
Brendan Gabriel Murphy
В ролях
Генри Йен Кьюсик
Генри Йен Кьюсик
Шелли Хенниг
Шелли Хенниг
Тайриз Гибсон
Тайриз Гибсон
Шайло Фернандез
Шайло Фернандез
Brittney Rae
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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Флюкс - trailer
Флюкс Trailer
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Кадры из фильма
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