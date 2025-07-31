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Страна
США
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
31 июля 2025
Дата выхода
31 июля 2025
ОАЭ
18TC
Бюджет
$11 600 000
Сборы в мире
$1 954
Производство
Alta Global Media, Altered State Entertainment, Ginger Knight Films
Другие названия
Fluxx, Velvet Curtain
Режиссер
Brendan Gabriel Murphy
В ролях
Генри Йен Кьюсик
Шелли Хенниг
Тайриз Гибсон
Шайло Фернандез
Brittney Rae
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
10
голосов
5.9
IMDb
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