«Когда мы познакомились»: Рецензия Киноафиши

Подносное счастье

На костюмированной вечеринке Ной встречает Эвери, девушку своей мечты, с которой решает провести всю жизнь. Правда, она на него сразу же навешивает ярлык «просто друг», а через несколько лет и вовсе объявляет о том, что выходит замуж. Расстроенный и обозлившийся Ной напивается и засыпает в их любимом месте - фотобудке, которая переносит его в ту самую ночь перед знакомством с Эвери. И, как и герой Билла Мюррея из «Дня сурка», Ной получает возможность многократно попытать счастье и наконец-таки рассказать девушке о своих чувствах, достучавшись до ее сердца.

Кадр из фильма «Когда мы познакомились»

Обладатель премии «Оскар» за лучшую короткометражку, режиссер Эри Сандел, снял простенькую, но душевную и смешную историю о парне, который бросил все ради музыки. Такая настоящая американская мечта в действии. Но Ной уже потерял надежду прославиться и при этом до сих пор отказывается ходить на собеседования. И именно в этот момент он встречает Эвери, перевернувшую весь его смысл существования. И вот уже у зрителей складывается ощущение, что они увидят еще одну версию «Друга невесты» с Патриком Демпси и Мишель Монахэн. Но тут авторы достают «из рукавов» фантастическую составляющую, добавляющую проекту комизма и мелодраматизма.

Кадр из фильма «Когда мы познакомились»

Ной, как и главная героиня «Счастливого дня смерти» и Брендан Фрейзер в «Ослепленном желаниями», сначала с недоверием относится к происходящему вокруг него, потом привыкает, а ближе к финалу даже начинает получать удовольствие. Каждая из реальностей предлагает Ною вариацию его жизни со всевозможным развитием событий. Мораль сей басни такая же, как была у недавних картин: «Бойфренд из будущего» с Доналом Глисоном и Марго Робби и «Матрица времени» с Зои Дойч. Главное жить сегодняшним днем, не заморачиваться и не пытаться все события форсировать, а вернув все на круги своя, радоваться каждому мигу и улыбаться прохожим.

Кадр из фильма «Когда мы познакомились»

Адам Дивайн («Свадебный угар», «Идеальный голос»), кажется, благодаря картине «Когда мы познакомились» умудрился вернуться в детство и побывать, как все бы хотели, в альтернативных вариантах своего будущего. Отрывались на полную катушку во время съемок и Александра Дадарио («Спасатели Малибу», «Выбор»), Робби Амелл («Няня», «Девять жизней») и Шелли Хеннинг («Роман Израэл, Esq.», «Убрать из друзей»), судя по степени веселости получившегося результата. Оператор Дэвид Хеннингс («Несносные боссы», «Снова ты») при минимуме средств смог показать каждое перемещение Ноя по-разному. А композитор Эрик В. Хачикян («Жизнь короля», «Почти друзья») собрал для проекта чувственный и веселый саундтрек.

Кадр из фильма «Когда мы познакомились»

Картина «Когда мы познакомились» - это классическая голливудская комедия, строящаяся на всем давно известных принципах и шутках. Продюсер Мак Джи («Значит, война», «Терминатор: Да, придет спаситель») и его команда смогли найти приятных актеров, музыку и развили историю, основанную на вечной теме «лучшего друга». Все это элементы голливудской формулы успеха, на которую всегда найдется свой зритель. А кино это очень полезно особенно в умеренных дозах, и его можно прописывать отчаявшимся и разочаровавшимся в жизни людям. Побочных эффектов у «Когда мы первый раз встретились» нет, есть лишь одно желание: найти магазин с фотобудками и прикупить парочку себе.

Дмитрий Бортников