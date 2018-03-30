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Киноафиша Рецензии «Когда мы познакомились»: Рецензия Киноафиши

«Когда мы познакомились»: Рецензия Киноафиши

30 марта 2018 00:00
«Когда мы познакомились»: Рецензия Киноафиши
Подносное счастье

На костюмированной вечеринке Ной встречает Эвери, девушку своей мечты, с которой решает провести всю жизнь. Правда, она на него сразу же навешивает ярлык «просто друг», а через несколько лет и вовсе объявляет о том, что выходит замуж. Расстроенный и обозлившийся Ной напивается и засыпает в их любимом месте - фотобудке, которая переносит его в ту самую ночь перед знакомством с Эвери. И, как и герой Билла Мюррея из «Дня сурка», Ной получает возможность многократно попытать счастье и наконец-таки рассказать девушке о своих чувствах, достучавшись до ее сердца.

Кадр из фильма «Когда мы познакомились»
Кадр из фильма «Когда мы познакомились»

Обладатель премии «Оскар» за лучшую короткометражку, режиссер Эри Сандел, снял простенькую, но душевную и смешную историю о парне, который бросил все ради музыки. Такая настоящая американская мечта в действии. Но Ной уже потерял надежду прославиться и при этом до сих пор отказывается ходить на собеседования. И именно в этот момент он встречает Эвери, перевернувшую весь его смысл существования. И вот уже у зрителей складывается ощущение, что они увидят еще одну версию «Друга невесты» с Патриком Демпси и Мишель Монахэн. Но тут авторы достают «из рукавов» фантастическую составляющую, добавляющую проекту комизма и мелодраматизма.

Кадр из фильма «Когда мы познакомились»
Кадр из фильма «Когда мы познакомились»

Ной, как и главная героиня «Счастливого дня смерти» и Брендан Фрейзер в «Ослепленном желаниями», сначала с недоверием относится к происходящему вокруг него, потом привыкает, а ближе к финалу даже начинает получать удовольствие. Каждая из реальностей предлагает Ною вариацию его жизни со всевозможным развитием событий. Мораль сей басни такая же, как была у недавних картин: «Бойфренд из будущего» с Доналом Глисоном и Марго Робби и «Матрица времени» с Зои Дойч. Главное жить сегодняшним днем, не заморачиваться и не пытаться все события форсировать, а вернув все на круги своя, радоваться каждому мигу и улыбаться прохожим.

Кадр из фильма «Когда мы познакомились»
Кадр из фильма «Когда мы познакомились»

Адам Дивайн («Свадебный угар», «Идеальный голос»), кажется, благодаря картине «Когда мы познакомились» умудрился вернуться в детство и побывать, как все бы хотели, в альтернативных вариантах своего будущего. Отрывались на полную катушку во время съемок и Александра Дадарио («Спасатели Малибу», «Выбор»), Робби Амелл («Няня», «Девять жизней») и Шелли Хеннинг («Роман Израэл, Esq.», «Убрать из друзей»), судя по степени веселости получившегося результата. Оператор Дэвид Хеннингс («Несносные боссы», «Снова ты») при минимуме средств смог показать каждое перемещение Ноя по-разному. А композитор Эрик В. Хачикян («Жизнь короля», «Почти друзья») собрал для проекта чувственный и веселый саундтрек.

Кадр из фильма «Когда мы познакомились»
Кадр из фильма «Когда мы познакомились»

Картина «Когда мы познакомились» - это классическая голливудская комедия, строящаяся на всем давно известных принципах и шутках. Продюсер Мак Джи («Значит, война», «Терминатор: Да, придет спаситель») и его команда смогли найти приятных актеров, музыку и развили историю, основанную на вечной теме «лучшего друга». Все это элементы голливудской формулы успеха, на которую всегда найдется свой зритель. А кино это очень полезно особенно в умеренных дозах, и его можно прописывать отчаявшимся и разочаровавшимся в жизни людям. Побочных эффектов у «Когда мы первый раз встретились» нет, есть лишь одно желание: найти магазин с фотобудками и прикупить парочку себе.

Дмитрий Бортников

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