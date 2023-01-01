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О персоне
Фильмография
Клара Понсо
Clara Ponsot
Киноафиша
Персоны
Клара Понсо
Клара Понсо
Clara Ponsot
Дата рождения
25 января 1989
Возраст
34 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Париж, Франция
Популярные фильмы
Любовь в квадрате
(2013)
5.8
В ожидании Дали
(2023)
5.5833335
Козимо и Николь
(2012)
5.5
Фильмография Клара Понсо
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2023
2013
2012
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
5.6
В ожидании Дали
Esperando a Dalí
комедия, драма, мелодрама
2023, Испания
Билеты
5.8
Любовь в квадрате
Des gens qui s'embrassent
комедия, драма
2013, Франция / Бельгия
5.5
Козимо и Николь
Cosimo e Nicole
драма
2012, Италия
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