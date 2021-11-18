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Джон Эрвин
Джон Эрвин
Jon Erwin
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Джон Эрвин
Jon Erwin
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Дата рождения
19 мая 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Джона Эрвина
Родилась 19 мая 1982 года. Бирмингем, Алабама, США.
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Фильмография Джона Эрвина
Американский неудачник
драма
2021, США
7.0
Верю в любовь
мелодрама
2020, США
7.0
Можно только представить
драма, семейный
2018, США
7.0
Ночь отдыха для мам
комедия
2014, США
5.0
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Закари Ливай осуществляет свою мечту в новом трейлере спортивной драмы «Американский неудачник»
В основу фильма легла реальная история футболиста Курта Уорнера.
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18 ноября 2021 12:31
Появился трейлер спортивной драмы «Американский неудачник» во главе с Закари Ливаем
Звезда «Шазама!» сыграл знаменитого квотербека Курта Уорнера.
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23 сентября 2021 11:46
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