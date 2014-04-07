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Ночь отдыха для мам - трейлер
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Ночь отдыха для мам. Трейлер

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Дата публикации: 7 апреля 2014
Ночь отдыха для мам – Сюжет рассказывает о том, что бывает, когда мамы решают потусоваться ночью, оставив детей и мужей без присмотра. Три закадычные подруги, которые с утра до вечера исполняют обязанности мам, жен, домработниц и так далее, решают устроить себе выходной. Красивое платье, высокие каблуки, вечерний макияж – и вот уже Эллисон и ее подруги готовы начать вечер в шикарном ресторане. По плану после великолепного ужина они отправятся в бар выпить по коктейлю. Однако вскоре выясняется, что муж одной из девушек потерял их ребенка. Конечно, трое подруг немедленно отправляются на поиски, думая, что это досадное недоразумение можно разрешить общими усилиями в самые кратчайшие сроки. Но они еще не знают, что это только начало их длинной-длинной ночи…
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5.4 Ночь отдыха для мам
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