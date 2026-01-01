Оповещения от Киноафиши
Марьюс Флоря Византе
Marius Florea Vizante
Марьюс Флоря Византе
Marius Florea Vizante
Дата рождения
12 августа 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
8.5
Филантропия
(2002)
8.1
А дальше - тишина
(2007)
7.9
Не высовывайся из окна идущего поезда
(1993)
3
8.1
А дальше - тишина
Restul e tacere
комедия, драма
2007, Румыния
8.5
Филантропия
Filantropica
драма, комедия
2002, Румыния / Франция
7.9
Не высовывайся из окна идущего поезда
È pericoloso sporgersi
комедия, драма
1993, Франция / Румыния
