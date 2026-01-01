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Мирела Зета
Mirela Zeta
Киноафиша
Персоны
Мирела Зета
Мирела Зета
Mirela Zeta
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.0
А дальше - тишина
(2007)
6.5
Dragoste Pe Muchie De Cutit
(2023)
Фильмография Мирела Зета
6.5
Dragoste Pe Muchie De Cutit
Dragoste Pe Muchie De Cutit
комедия
2023, Румыния
8
А дальше - тишина
Restul e tacere
комедия, драма
2007, Румыния
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