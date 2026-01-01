Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мара Николеску
Mara Nicolescu
Киноафиша
Персоны
Мара Николеску
Мара Николеску
Mara Nicolescu
Дата рождения
31 мая 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.5
Филантропия
(2002)
5.7
La Snagov
(2024)
Фильмография Мара Николеску
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2024
2002
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
5.7
La Snagov
La Snagov
драма
2024, Румыния
8.5
Филантропия
Filantropica
драма, комедия
2002, Румыния / Франция
