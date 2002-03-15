35-летний Овидиу — учитель в бухарестской школе, уверенный в своём писательском даре, который вознесёт его на вершины славы. И вдруг Овидиу оказывается своего рода «принцем на уик-энд» и знакомится с потрясающей фотомоделью, 20-летней брюнеткой Дианой, не осознавая, насколько самоубийственно любить девушку с большими запросами. Но у него неожиданно появляется финансовый покровитель, некий мистер Пепе, румынский «крёстный отец», помогающий раскручиваться всем желающим при посредстве странного фонда под названием «Филантропия». А сам Овидиу начинает вести двойную жизнь, не зная, где же он — настоящий?!