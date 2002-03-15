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Постер фильма Филантропия
8.5
Киноафиша Фильмы Филантропия
8.5

Филантропия

, 2002
Filantropica
Румыния, Франция / драма, комедия / 18+
Постер фильма Филантропия
8.5

О фильме

35-летний Овидиу — учитель в бухарестской школе, уверенный в своём писательском даре, который вознесёт его на вершины славы. И вдруг Овидиу оказывается своего рода «принцем на уик-энд» и знакомится с потрясающей фотомоделью, 20-летней брюнеткой Дианой, не осознавая, насколько самоубийственно любить девушку с большими запросами. Но у него неожиданно появляется финансовый покровитель, некий мистер Пепе, румынский «крёстный отец», помогающий раскручиваться всем желающим при посредстве странного фонда под названием «Филантропия». А сам Овидиу начинает вести двойную жизнь, не зная, где же он — настоящий?!

В ролях

Мирча Дьякону
Ovidiu Gorea
Георге Диникэ
Pavel Puiut
Мара Николеску
Miruna
Виорика Вода
Diana Dobrovicescu
Марьюс Флоря Византе
Simpaticul
Флорин Замфиреску
Poetul Garii de Nord
Cristian Gheorghe
Robert Dobrovicescu
Florin Calinescu
Self
Константин Дита
Tatal
Monica Ghiuta
Mama
Режиссер Нае Каранфил
Сценарист Нае Каранфил
Композитор Marius Mihalache
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Румыния / Франция
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 15 марта 2002
Дата выхода
15 марта 2002 Румыния
5 июня 2002 Франция
Сборы в мире $20 795
Производство Domino Film, MACT Productions, Media Pro Pictures
Другие названия
Filantropica, Philanthropy, Filantropia, Filantrópia, avagy emberbaráti szeretet, Filantrópica, Filantropija, Philanthropique, Φιλανθρωπία, Филантропия

Рейтинг фильма

8.5
Оцените 15 голосов
8.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Poetul Garii de Nord Девчачий смешок в трамвае меня окончательно зачаровал. Я снова расстроен, как и мистер Ион Сусай.
Ovidiu Gorea Кто такой... Ион Сусай?
Poetul Garii de Nord Мой друг, ты его не знаешь.

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