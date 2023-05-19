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Постер фильма Не высовывайся из окна идущего поезда
7.9
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7.9

Не высовывайся из окна идущего поезда

, 1993
È pericoloso sporgersi
Франция, Румыния / комедия, драма / 18+
Постер фильма Не высовывайся из окна идущего поезда
7.9

О фильме

В конце эпохи Чаушеску в Румынии Кристина переживает трудные времена в отношениях со своим парнем. Он хочет, чтобы она занялась с ним сексом до того, как он уйдет служить в армию, когда она сама желает сначала свадьбу.  Кристина также заводит отношения с немного бунтарским актером, у которого него есть неясные планы по дезертирству - может ли это быть причиной его таинственных телефонных звонков? Или это дело рук его анонимной поклонницы?

В ролях

Натали Бонифей
Cristina Burlacu
Джеордже Александру
Dinu Staroste
Мариус Станеску
Horatiu
Валентин Теодосию
Jean
Валентин Теодосию
Jean
Florin Calinescu
Lt. Grecea
Liviu Topuzu
Minzatu
Марьюс Флоря Византе
Vizante
Marcela Motoc
Anemarie
Камелия Зорлеску
Physics Teacher
Rada Istrate
Romanian Teacher
Режиссер Нае Каранфил
Сценарист Нае Каранфил
Композитор Нае Каранфил, Anton Suteu
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Румыния
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1993
Премьера в мире 19 мая 2023
Дата выхода
19 мая 2023 Румыния
Сборы в мире $7 879
Производство Compagnie des Images, Filmex
Другие названия
È pericoloso sporgersi, Don't Lean Out the Window, Kihajolni veszélyes, Les dimanches de permission, Nicht aus dem Fenster lehnen, Nicht hinauslehnen, Sundays on Leave, Μην κρέμεστε απ' το παράθυρο, Не высовывайся из окна идущего поезда

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 24 июля 2026

Отзывы о фильме

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