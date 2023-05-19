В конце эпохи Чаушеску в Румынии Кристина переживает трудные времена в отношениях со своим парнем. Он хочет, чтобы она занялась с ним сексом до того, как он уйдет служить в армию, когда она сама желает сначала свадьбу. Кристина также заводит отношения с немного бунтарским актером, у которого него есть неясные планы по дезертирству - может ли это быть причиной его таинственных телефонных звонков? Или это дело рук его анонимной поклонницы?