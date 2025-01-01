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La Snagov
La Snagov
La Snagov
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Румыния
Продолжительность
1 час 12 минут
Год выпуска
2024
Другие названия
La Snagov
Режиссер
Cristian Comeaga
В ролях
Radu Botar
Catalin Catoiu
Флорин Кеворкян
Мара Николеску
Никодим Унгуряну
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.7
Оцените
12
голосов
6.3
IMDb
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