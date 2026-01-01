Оповещения от Киноафиши
Махиро Маеда Mahiro Maeda
Махиро Маеда

Махиро Маеда

Mahiro Maeda

Дата рождения
14 марта 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера

Популярные фильмы

Аниматрица 7.5
Аниматрица (2003)
Евангелион 3:33: ты (не) исправишь 7.3
Евангелион 3:33: ты (не) исправишь (2012)
За гениальной вечеринкой 7.0
За гениальной вечеринкой (2008)

Фильмография Махиро Маеда

Жанр
Год
Евангелион 3:33: ты (не) исправишь 7.3
Евангелион 3:33: ты (не) исправишь Evangerion shin gekijôban: Kyu
фантастика, анимация, драма, боевик, аниме 2012, Япония
Смотреть трейлер
За гениальной вечеринкой 7
За гениальной вечеринкой Genius Party Beyond
аниме 2008, Япония
Гениальная вечеринка 7
Гениальная вечеринка Genius Party
аниме 2007, Япония
Отважное сердце 6.7
Отважное сердце Brave Story
криминал, приключения, анимация, аниме 2006, Япония
Аниматрица 7.5
Аниматрица The Animatrix
боевик, приключения, аниме 2003, США / Япония
