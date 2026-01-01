Оповещения от Киноафиши
Махиро Маеда
Mahiro Maeda
Махиро Маеда
Махиро Маеда
Mahiro Maeda
Дата рождения
14 марта 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Популярные фильмы
7.5
Аниматрица
(2003)
7.3
Евангелион 3:33: ты (не) исправишь
(2012)
7.0
За гениальной вечеринкой
(2008)
Фильмография Махиро Маеда
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Драма
Криминал
Приключения
Фантастика
Год
Все
2012
2008
2007
2006
2003
Все
5
Фильмы
5
Режиссер
5
Сценарист
2
7.3
Евангелион 3:33: ты (не) исправишь
Evangerion shin gekijôban: Kyu
фантастика, анимация, драма, боевик, аниме
2012, Япония
Смотреть трейлер
7
За гениальной вечеринкой
Genius Party Beyond
аниме
2008, Япония
7
Гениальная вечеринка
Genius Party
аниме
2007, Япония
6.7
Отважное сердце
Brave Story
криминал, приключения, анимация, аниме
2006, Япония
7.5
Аниматрица
The Animatrix
боевик, приключения, аниме
2003, США / Япония
Всего 3 емких серии — и никакой «воды»: смело включайте этот британский сериал, который смотрится за один вечер
Хватит сходить с ума по «Первому отделу»: новая премьера НТВ про хирурга-дворника может стать главным хитом 2026 года
Новый враг, старые герои и дата выхода: собрали все детали об «Истории игрушек 5» (свежий трейлер тоже тут)
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
