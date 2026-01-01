Menu
Mahiro Maeda
Mahiro Maeda
Date of Birth
14 March 1963
Age
62 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Popular Films
7.5
The Animatrix
(2003)
7.3
Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo
(2012)
7.0
Genius Party Beyond
(2008)
Filmography
Genre
All
Action
Adventure
Animation
Anime
Crime
Drama
Sci-Fi
Year
All
2012
2008
2007
2006
2003
All
5
Films
5
Director
5
Writer
2
7.3
Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo
Evangerion shin gekijôban: Kyu
Sci-Fi, Animation, Drama, Action, Anime
2012, Japan
Watch trailer
7
Genius Party Beyond
Genius Party Beyond
Anime
2008, Japan
7
Genius Party
Genius Party
Anime
2007, Japan
6.7
Brave Story
Brave Story
Crime, Adventure, Animation, Anime
2006, Japan
7.5
The Animatrix
The Animatrix
Action, Adventure, Anime
2003, USA / Japan
