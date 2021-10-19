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Фильмография Гейб Польски
Красные пингвины
документальный
2019, Германия / Россия / США
6.0
Красная армия
биография, спорт, документальный
2014, США / Россия
7.0
Жизнь в мотеле
драма, триллер, детектив
2012, США
5.0
Butcher's Crossing
драма, вестерн
, США
0.0
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Фото: Николас Кейдж в образе сурового охотника на бизонов из фильма «Перекресток мясника»
Актер сейчас снимается в своем первом в карьере вестерне.
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19 октября 2021 14:43
Николас Кейдж сыграет одну из главных ролей в вестерне «Перекресток мясника»
Фильм будет снят по одноименному роману Джона Уильямса.
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22 июня 2021 11:15
Четвертый день ММКФ: «униженные и оскорбленные» в объективе португальца Педру Кошта
Победитель кинофестиваля в Локарно и любопытная документальная работа о хоккее в постсоветское время.
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8 октября 2020 11:52
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