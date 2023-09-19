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Киноафиша Новости Николас Кейдж открывает охоту на бизонов в трейлере вестерна «В поисках зверя»

Николас Кейдж открывает охоту на бизонов в трейлере вестерна «В поисках зверя»

19 сентября 2023 14:14
Николас Кейдж открывает охоту на бизонов в трейлере вестерна «В поисках зверя»

Картина о противостоянии человека и дикой природы.

Кинокомпания Saban Films представила дебютный трейлер сурового вестерна с Николасом Кейджем «В поисках зверя». Мировая премьера фильма состоялась в рамках недавно завершившегося международного кинофестиваля в Торонто, где его встретили достаточно тепло (критический рейтинг на Rotten Tomatoes — 72%).

Действие разворачивается во второй половине XIX века. В центре сюжета — молодой студент Уилл Эндрюс (Фред Хехингер), бросивший учебу в Гарварде ради путешествия в скалистые горы Колорадо. Состоятельный юноша надеется получить на Диком Западе новый жизненный опыт, кардинально отличающийся от наскучившей ему аристократической монотонности. Объединившись с охотниками на бизонов, он отправляется в опасную экспедицию, управляет которой брутальный и загадочный отшельник по имени Миллер (Кейдж). Последнему известно местонахождение долины, где пасутся тысячи зверей. Вскоре то, что задумывалось как экстравагантное развлечение, превращается для протагониста в тяжелое испытание на прочность, где он и его компаньоны рискнут своими жизнями и рассудком.

В основу картины лег классический роман Джона Эдварда Ульямса «Перекресток мясника». Режиссером выступил Гейб Польски («Красные пингвины», «Красная армия», «Жизнь в мотеле»). Сценарий он разработал вместе с Лиамом Сатром-Мелоем. В остальной актерский состав вошли Рэйчел Келлер, Джереми Бобб, Ксандер Беркли, Пол Рэйси, Гэбриел Кларк, Эмбер Мэйсон, Джефф Мэдли и Скотт МакКоли.

Кинотеатральный релиз «В поисках зверя» состоится 20 октября.

Фото: Saban Films
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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