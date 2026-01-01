Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Норберт Хейстеркамп Norbert Heisterkamp
Киноафиша Персоны Норберт Хейстеркамп

Норберт Хейстеркамп

Norbert Heisterkamp

Дата рождения
6 мая 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Ботроп, Германия
Актерское амплуа
Путешественник, Актер озвучки, Комедийный актёр

Популярные фильмы

7-ой гном 5.2
7-ой гном (2014)
7 гномов, или Мужчины одни в лесу 3.2
7 гномов, или Мужчины одни в лесу (2006)

Фильмография Норберт Хейстеркамп

7-ой гном 5.2
7-ой гном Der 7bte Zwerg
приключения, анимация, семейный 2014, Германия
Смотреть трейлер
7 гномов, или Мужчины одни в лесу 3.2
7 гномов, или Мужчины одни в лесу 7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug
сказка, семейный, комедия 2006, Германия
Показать еще
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
5 продуктов из «Светофора», которые у меня не залеживаются: попробовала из-за цены, а повторно покупаю уже из-за вкуса
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
Корча, порча, приворот, практикуем мы к проклятьям современнейший подход: чем закончились «Котопес», «Вуншпунш» и другие мультики детства
«Пацаны» кончились, а банкет продолжается: Marvel готовит ответку с Брэдом Питтом — историю про «суперзлодеев» хранили на полке 35 лет
«Последний дом» от Netflix — позор, а не замена «Извне»: нашли взамен 5 крутых сериалов о ловушке, из которой не выбраться
Сериал Первого канала с Хабенским «разорвал» Netflix сразу после «Метода»: «Слишком много секса, но жуть, как интересно»
Паламарчук и Микульчина — молодцы, и… это всё? Зрители посмотрели первые серии «Числа зверя» для НТВ и нашли главный минус
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше