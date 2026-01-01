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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Норберт Хейстеркамп
Norbert Heisterkamp
Киноафиша
Персоны
Норберт Хейстеркамп
Норберт Хейстеркамп
Norbert Heisterkamp
Дата рождения
6 мая 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Ботроп, Германия
Актерское амплуа
Путешественник
,
Актер озвучки
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.2
7-ой гном
(2014)
3.2
7 гномов, или Мужчины одни в лесу
(2006)
Фильмография Норберт Хейстеркамп
5.2
7-ой гном
Der 7bte Zwerg
приключения, анимация, семейный
2014, Германия
Смотреть трейлер
3.2
7 гномов, или Мужчины одни в лесу
7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug
сказка, семейный, комедия
2006, Германия
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