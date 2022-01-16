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Алексей Потапенко
Алексей Потапенко
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Алексей Потапенко
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Дата рождения
8 мая 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Телец
Биография Алексей Потапенко
Родился 8 мая 1981 года. Киев, СССР (Украина).
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Фильмография Алексей Потапенко
Бабай
приключения, комедия, семейный, фэнтези, анимация
2014, Украина
5.0
7-ой гном
приключения, анимация, семейный
2014, Германия
5.0
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Не пара? Каменских показала "постаревшего" Потапа с бородой
Украинская певица и телеведущая Настя Каменских опубликовала совместное фото с мужем — музыкальным продюсером Алексеем Потапенко, известным под псевдонимом Потап. Поклонники считают, что он сильно преобразился.
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16 января 2022 15:54
«Скоро папу догонит»: как сейчас выглядит 12-летний сын Потапа от первого брака
Продюсер показал редкий снимок с сыном.
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25 февраля 2021 16:13
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