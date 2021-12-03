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Фильмография
Мирко Нончев
Mirco Nontschew
Киноафиша
Персоны
Мирко Нончев
Мирко Нончев
Mirco Nontschew
Дата рождения
29 октября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
3 декабря 2021
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Путешественник
,
Актер озвучки
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.2
7-ой гном
(2014)
3.2
7 гномов, или Мужчины одни в лесу
(2006)
Фильмография Мирко Нончев
5.2
7-ой гном
Der 7bte Zwerg
приключения, анимация, семейный
2014, Германия
Смотреть трейлер
3.2
7 гномов, или Мужчины одни в лесу
7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug
сказка, семейный, комедия
2006, Германия
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