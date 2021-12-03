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Мирко Нончев Mirco Nontschew
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Мирко Нончев

Mirco Nontschew

Дата рождения
29 октября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
3 декабря 2021
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Путешественник, Актер озвучки, Комедийный актёр

Популярные фильмы

7-ой гном 5.2
7-ой гном (2014)
7 гномов, или Мужчины одни в лесу 3.2
7 гномов, или Мужчины одни в лесу (2006)

Фильмография Мирко Нончев

7-ой гном 5.2
7-ой гном Der 7bte Zwerg
приключения, анимация, семейный 2014, Германия
Смотреть трейлер
7 гномов, или Мужчины одни в лесу 3.2
7 гномов, или Мужчины одни в лесу 7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug
сказка, семейный, комедия 2006, Германия
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