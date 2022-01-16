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Настя Каменских
Настя Каменских
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Настя Каменских
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Дата рождения
4 мая 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Телец
Биография Настя Каменских
Родилась 4 мая 1987 года. Киев, СССР (Украина).
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Фильмография Настя Каменских
Бабай
приключения, комедия, семейный, фэнтези, анимация
2014, Украина
5.0
7-ой гном
приключения, анимация, семейный
2014, Германия
5.0
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Статьи о персоне
Не пара? Каменских показала "постаревшего" Потапа с бородой
Украинская певица и телеведущая Настя Каменских опубликовала совместное фото с мужем — музыкальным продюсером Алексеем Потапенко, известным под псевдонимом Потап. Поклонники считают, что он сильно преобразился.
Написать
16 января 2022 15:54
Обнаженная Каменских стыдливо прикрылась ладошкой на фоне постели
Знаменитость наслаждается отдыхом в ОАЭ.
Написать
24 октября 2021 08:00
Каменских рассекретила интимные кадры: «Прямо в камеру»
Не все фанаты оценили пикантный снимок артистки.
Написать
23 октября 2021 11:00
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