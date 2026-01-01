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О персоне
Ник Лион
Nick Lyon
Киноафиша
Персоны
Ник Лион
Ник Лион
Nick Lyon
Дата рождения
25 апреля 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
6.8
Нация Z
(2014)
5.8
В плену огня
(2023)
4.5
Они нашли Ад
(2015)
Фильмография Ник Лион
3.5
Континентальный раскол
Continental Split
боевик, триллер
2024, США
5.8
В плену огня
On Fire
драма, детектив, триллер
2023, США
Смотреть трейлер
4.1
Постапокалипсис
Earthtastrophe
фантастика, триллер, боевик
2016, США
4.3
Штормагеддон
Stormageddon
драма, триллер
2015, США
4.5
Они нашли Ад
They Found Hell
приключения, фэнтези, ужасы
2015, США
6.8
Нация Z
боевик, ужасы, фантастика
2014, США
4.4
Пуля
Bullet
боевик
2013, США
Смотреть трейлер
3.8
Восстание зомби
Rise of the Zombies
боевик, приключения, драма
2012, США
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