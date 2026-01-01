Оповещения от Киноафиши
«Мой друг»
1
Массимо Андрей
Massimo Andrei
Массимо Андрей
Massimo Andrei
Дата рождения
1 января 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.0
Белорусский гладиатор
(2012)
5.7
Приезжайте жить в Неаполь!
(2016)
Фильмография Массимо Андрей
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2016
2012
Все
2
Фильмы
2
Актер
1
Режиссер
1
Сценарист
1
5.7
Приезжайте жить в Неаполь!
Vieni a vivere a Napoli!
драма
2016, Италия
6
Белорусский гладиатор
Benur - Un gladiatore in affitto
комедия
2012, Италия
Смотреть трейлер
