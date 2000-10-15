Текила - один из самых опытных сотрудников полиции Рима. Он знает свой город. Он любит свой город и никогда не сможет работать нигде, кроме Рима. Но Текила - пес. И он не решает в этой жизни главных проблем. Например, недавно его хозяина отправили по обмену опытом в Нью-Йорк. А Текиле прислали из Америки нового хозяина: Ника Бонетти - когда-то его предки были итальянцами, и он до сих пор уверен в том, что сам итальянец. Текилу не проведешь: у Бонетти замашки нью-йоркского копа, в Риме над такими, как он, просто смеются. Бонетти качается на тренажерах, подогревает кофе в микроволновке и разбрасывает вещи по квартире. Но в первом же деле Бонетти показал себя молодцом.