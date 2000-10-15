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Киноафиша Сериалы Собачье дело

Собачье дело (2000 - 2000)

Le Nuove Avventure di Tequila & Bonetti 18+
Год выпуска 2000
Страна Италия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Italia 1
Продолжительность сериала 15 часов 46 минут

О чем сериал

Текила - один из самых опытных сотрудников полиции Рима. Он знает свой город. Он любит свой город и никогда не сможет работать нигде, кроме Рима. Но Текила - пес. И он не решает в этой жизни главных проблем. Например, недавно его хозяина отправили по обмену опытом в Нью-Йорк. А Текиле прислали из Америки нового хозяина: Ника Бонетти - когда-то его предки были итальянцами, и он до сих пор уверен в том, что сам итальянец. Текилу не проведешь: у Бонетти замашки нью-йоркского копа, в Риме над такими, как он, просто смеются. Бонетти качается на тренажерах, подогревает кофе в микроволновке и разбрасывает вещи по квартире. Но в первом же деле Бонетти показал себя молодцом.

В ролях
В ролях
Пино Аммендола
Томас Трабакки
Томас Трабакки
Саша Захариас
Фабиана Уденио
Ray Lovelock
Каспар Каппарони
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Сезоны
Собачье дело - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2000, 22 эпизода
 
Отзывы о сериале
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