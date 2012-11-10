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Постер фильма Белорусский гладиатор
6.0
Белорусский гладиатор - Трейлер
Киноафиша Фильмы Белорусский гладиатор
6.0

Белорусский гладиатор

, 2012
Benur - Un gladiatore in affitto
Италия / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Белорусский гладиатор
6.0
Белорусский гладиатор - Трейлер
Белорусский гладиатор  Трейлер

О фильме

Серджо, работавший когда-то артистом массовки на легендарной студии «Чинечитта», — желчный старик, попрошайничающий у стен древнего Колизея в костюме центуриона. Озлобившийся, вечно раздраженный, вынужденный считать каждый евроцент и делить крышу с такой же несчастной сестрой, зарабатывающей крохи «сексом по телефону», он в течение вот уже пяти лет не может отсудить страховые деньги за травму, полученную на съёмках.

Криминальный приятель, зарабатывающий на нелегальных эмигрантах, предлагает Серджо сомнительный выход из финансовой неустроенности — помощь Милана Стравинского, инженера из Белоруссии, готового работать на итальянского господина за гроши. И пока Серджо ремонтирует чужие квартиры, Милан, обряженный в гладиаторские доспехи, развлекает туристов — с неожиданным вдохновением и творческой инициативой…

В ролях

Элизабетта Де Вито
Maria
Николо Пистойя
Sergio
Паоло Триестино
Milan
Тереза дель Веккьо
Avv. Ciccardelli
Стефано Фреси
Стефано Фреси
Camomilla
Мауро Мандолини
Cicerone
Giorgio Carosi
Аугусто Форнари
Cicciarculo
Алессандра Костанзо
Sig.ra Palladini
Lorenzo Ficini
Paulo Roberto
Режиссер Массимо Андрей
Сценарист Массимо Андрей, Gianni Clementi, Fabrizio Procaccini
Композитор Никола Пьовани
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 10 ноября 2012
Дата выхода
23 апреля 2013 Италия
Производство Combo Produzioni, Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), Rai Cinema
Другие названия
Benur - Un gladiatore in affitto, Benúr, Benúr - Tre comiche disperazioni, Bérgladiátor

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 12 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Белорусский гладиатор - Трейлер
Белорусский гладиатор Трейлер
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Отзывы о фильме

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