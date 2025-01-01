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Киноафиша Хулиган. Исповедь

Спектакль Хулиган. Исповедь

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Хулиган. Исповедь: Сергей Безруков в роли Есенина

Сергей Есенин — поэт-скандалист и поэт-хулиган, оставивший после себя загадочную и трагическую судьбу. Многие режиссёры и документалисты пытались раскрыть его личность и понять, что же лежит в основе его трагического ухода из жизни. Однако, до сих пор не было спектакля, который бы рассказал о самом Есенине.

Музыкально-поэтический спектакль

В музыкально-поэтическом спектакле «Хулиган. Исповедь» Сергей Безруков воплощает образ великого русского поэта. За два часа перед зрителями разворачивается вся жизнь Есенина: его мечты и разочарования, метания и душевная боль, любовь и, конечно, стихи. Это исповедь Поэта, в которой нет ни единой выдуманной строчки — все слова, звучащие в спектакле, принадлежат самому Есенину.

Музыка и танец: разные грани Есенина

Создатели спектакля уверены, что Есенина можно не только читать, но и танцевать, и петь. В спектакле звучат ударные рок-композиции, зажигательное танго и лирические баллады. Разные стили и жанры искусства объединены, чтобы показать, насколько многогранным был Сергей Есенин.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который подарит вам новые эмоции и погрузит в мир одного из самых ярких поэтов России. «Хулиган. Исповедь» — это не просто театральное представление, это путешествие в душу великого Поэта.

Режиссер
Сергей Безруков
Сергей Безруков
В ролях
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Мария Ефремова
Мария Ефремова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 ноября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
19:00

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