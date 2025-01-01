Меню
Умная помощь

Умная помощь 18+
О фильме

Четыре друга к своим пятидесяти добились всего, о чем мечтали: хорошая работа, солидные сбережения, а у одного из них даже место в депутатском кресле. Оказалось, правда, что с возрастом деньги перестают радовать, как и путешествия, дорогие подарки, и даже красивые женщины. Внезапно все четверо находят для себя новое развлечение, которое приносит бурю положительных эмоций — помогать людям. Так друзья становятся тайными покровителями умных и талантливых людей. Своих подопечных они ищут по всей России, а предпочтение отдают тем, чьи проекты приносят пользу родине и делают жизнь вокруг чуточку лучше. Талантливые, полные энергии и светлых идей молодые люди даже не догадываются, откуда им приходит помощь, ведь наши герои действуют тайно. Эта история основана на реальных событиях: проект «Умная помощь» действительно придумали школьники, а четверо состоятельных друзей помогли сделать его популярным. В основу картины положен рассказ Марийки Батлер «Пять мужчин».

Страна Россия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2024
Производство Severnoe Siyanie
Другие названия
Umnaya pomoshch, Ayuda inteligente
Режиссер
Мария Ефремова
Мария Ефремова
В ролях
Борис Мягков
Андрей Котлов
Сергей Герасимов
Владимир Уткин
Екатерина Щукина
0.0
Умная помощь
