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Кристиан Бруун
Кристиан Бруун
Kristian Bruun
О персоне
Фильмография
Кристиан Бруун
Kristian Bruun
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Дата рождения
25 октября 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Торонто, Онтарио, Канада
Рост
185 см
Биография Кристиана Брууна
Родился 25 октября 1979 года. Торонто, Онтарио, Канада.
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Фильмография Кристиана Брууна
Я иду искать
ужасы, триллер, детектив
2019, США
7.0
Bang Bang Baby
мюзикл, фантастика
2014, Канада
5.0
Под давлением
драма
2012, Канада
6.0
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