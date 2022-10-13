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Топь, 2022

2022 / Канада
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Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 13 октября 2022
Премьера в мире 13 октября 2022
Стрим-сервис Shudder
В ролях
Кристиан Бруун
Кристиан Бруун
Шон Бенсон
Шон Бенсон
Мелисса Худ
Натар Унгалаак
Натар Унгалаак
Амели Альбер-Леблан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Топь 1 постер
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Девочки-подростки сражаются с инопланетянами в трейлере комедийного хоррора «Топь» Мировая премьера фильма состоится незадолго до Хэллоуина.
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29 сентября 2022 17:22
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