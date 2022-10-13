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Топь
Slash/Back
Топь, 2022
2022 / Канада
Трейлер
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Жанр:
фантастика
приключения
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Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
13 октября 2022
Премьера в мире
13 октября 2022
Стрим-сервис
Shudder
В ролях
Кристиан Бруун
Шон Бенсон
Мелисса Худ
Натар Унгалаак
Амели Альбер-Леблан
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Девочки-подростки сражаются с инопланетянами в трейлере комедийного хоррора «Топь»
Мировая премьера фильма состоится незадолго до Хэллоуина.
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29 сентября 2022 17:22
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