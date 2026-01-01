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Мики Исикава
Miki Ishikawa
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Персоны
Мики Исикава
Мики Исикава
Miki Ishikawa
Дата рождения
29 июля 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Денвер, Колорадо, США
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Фантастический герой
,
Герой триллеров
Биография Мики Исикавы
Родилась 29 июля 1991 года. Денвер, Колорадо, США.
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Популярные фильмы
7.9
Соединенные Штаты Тары
(2009)
7.5
Террор
(2018)
7.0
Сокол и Зимний Солдат
(2021)
Фильмография Мики Исикавы
4.6
Континуум
Site
ужасы, фантастика, триллер
2025, США
6.1
Взрослые лучшие друзья
Adult Best Friends
комедия
2024, США
Смотреть трейлер
7
Сокол и Зимний Солдат
боевик, фантастика, мини-сериал
2021, США
7.5
Террор
драма, ужасы, триллер
2018, США
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6.6
Сделай шаг: Лови момент
Make Your Move
мюзикл
2013, Южная Корея / США
Смотреть трейлер
7.9
Соединенные Штаты Тары
драма, комедия, мелодрама
2009, США
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Новости о Мики Исикаве
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