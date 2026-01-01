Menu
Miki Ishikawa
Date of Birth
29 July 1991
Age
34 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Horror actress, Science-fiction heroine, Thriller heroine

Popular Films

The Terror 7.5
The Terror (2018)
The Falcon and the Winter Soldier 7.0
The Falcon and the Winter Soldier (2021)
Make Your Move 6.5
Make Your Move (2013)

Filmography

Genre
Year
Site 4.6
Horror, Sci-Fi, Thriller 2025, USA
Adult Best Friends 6.1
Comedy 2024, USA
The Falcon and the Winter Soldier 7
Action, Sci-Fi 2021, USA
The Terror 7.5
Drama, Horror, Thriller 2018, USA
Make Your Move 6.5
Musical 2013, South Korea / USA
