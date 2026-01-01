Menu
Miki Ishikawa
Date of Birth
29 July 1991
Age
34 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Horror actress, Science-fiction heroine, Thriller heroine
Popular Films
7.5
The Terror
(2018)
7.0
The Falcon and the Winter Soldier
(2021)
6.5
Make Your Move
(2013)
Filmography
Genre
All
Action
Comedy
Drama
Horror
Musical
Sci-Fi
Thriller
Year
All
2025
2024
2021
2018
2013
All
5
Films
3
TV Shows
2
Actress
5
4.6
Site
Site
Horror, Sci-Fi, Thriller
2025, USA
6.1
Adult Best Friends
Adult Best Friends
Comedy
2024, USA
Watch trailer
7
The Falcon and the Winter Soldier
Action, Sci-Fi
2021, USA
7.5
The Terror
Drama, Horror, Thriller
2018, USA
6.5
Make Your Move
Make Your Move
Musical
2013, South Korea / USA
Watch trailer
