«Армия мертвецов»: Рецензия Киноафиши

На неизвестной военной базе разработали не то монстра, не то человека — по сути, разумного зомби-индивида. При его перевозке происходит автокатастрофа, вследствие которой субъект выбирается наружу и убивает всех солдат в конвое. Рядом с дорогой, где произошел сей инцидент, располагается Лас-Вегас — сосредоточение богатства американской нации, город, где вечно крутится колесо рулетки и отмываются грязные деньги мафии. В считаные дни американская мечта превращается в труху, Вегас становится настоящим царством зомби. Правительство США, будучи не в силах противостоять возрастающей в геометрической прогрессии угрозе зомби-апокалипсиса, строит вокруг Лас-Вегаса огромную стену из грузовых контейнеров.

Силы специального назначения, членом которых является главный герой Скотт (Дэйв Батиста), совершают вылазки в зону карантина, спасая уцелевших людей. Потеряв большую часть отряда в боях с зомби, главный герой убирает оружие и снаряжение в долгий ящик и уходит на «гражданку» — жарить бургеры в местной забегаловке. На него выходит мистер Танака, таинственный японец с деньгами и связями. Он предлагает Скотту собрать новую команду спецов, чтобы вынести из брошенного в зоне карантина казино миллионы долларов. Не способные жить без острых ощущений, разношерстные мальчишки и девчонки пускаются во все тяжкие в самую гущу зомби-апокалипсиса, надеясь разбогатеть. Но с этой «простой» миссией, конечно, возникнут сложности.

Армия мертвецов

Казалось бы, зомби-боевики давно уже всем надоели: каждый новый проект в этом направлении по сути перемалывает сам себя, не преподнося ничего нового. Однако история «Армии мертвецов» началась еще до того, как этот жанр стал удушающим мейнстримом. Кино анонсировали в середине 2000-х, его должны были выпустить Warner Bros., но проект застрял в «производственном аду» до тех пор, пока Netflix не выкупил у студии права и не пригласил делать фильм Зака Снайдера. Человек, по сути, запустивший свою карьеру посредством «Рассвета мертвецов», одного из лучших ремейков классического кино о зомби, вряд ли мог отказаться от возможности окунуться в этот мир еще раз.

Над сценарием картины работали, помимо Снайдера, Шэй Хаттен (франшиза «Джон Уик») и Джоби Харольд («Наркоз», «Меч короля Артура»). Каждый из авторов привнес собственный опыт, что неизбежно отразилось на общем концепте истории. Сама идея снарядить бравый отряд разношерстных (анти)героев ради некой «великой» миссии уходит корнями, конечно, в индустрию комиксов, пусть история «Армии мертвецов» уникальная и не базируется на каком-либо первоисточнике. От Шэй Хаттена здесь, очевидно, эпизоды сражений с зомби, отличительной чертой которых становится потрясающая хореография (вспоминаются тот же «Джон Уик» или, скажем, «Эквилибриум» — чего стоит только использование пистолетов на короткой дистанции).

Типичные для Снайдера ракурсы широкоугольной камеры, позволяющие оценить размах «бедствия», обязательно станут инструментом для раскрытия больших и маленьких религиозных отсылок, которые в разных местах повествования расставил режиссер. Кажется, кочующие из проекта в проект образ Иисуса, деяния Иуды и другая христианская «классика» — прямо-таки визитная карточка Зака, которую он никак не может отпустить. Вот и здесь восстают из анналов подсознания знакомые картины и второстепенные сюжетные линии, например, жизнедеятельность лагеря гражданских, которым удалось спастись из осажденного Лас-Вегаса. Это не что иное, как община «прокаженных»: военные, охраняющие это место, ведут себя как миниатюрные «царьки» — не чураются нарушать правила, которые сами же провозгласили, и наживаться на страданиях «маленьких людей», которым некуда идти.

Армия мертвецов

Впрочем, такие же «маленькие» (но чуть менее беззащитные) и члены команды персонажа Дэйва Батисты. Их заслуги по спасению гражданских и военных из захваченного армией зомби Вегаса никто по-настоящему не оценил. Скотту вручили медаль и отправили на все четыре стороны, другим персонажам, которые стали впоследствии членами его команды, повезло и того меньше: у одного кошмары, у другого ПТСР, третий не в состоянии найти работу, четвертый в принципе не от мира сего. Всех их объединяют деньги, которых в мирной жизни, на «гражданке», заработать никто не в состоянии.

Снайдер, конечно, делал фильм не в отрыве от реальности. Отсылок к современной действительности за 2,5 часа хронометража наберется огромное количество — от идей социального расслоения, где богатые бизнесмены (и власть имущие — задание мистера Танаки будет связано не только с его личными планами) используют безнадежное положение нищих и обездоленных ради достижения своих целей, до идей массового истребления города, зараженного полчищем зомби (читай, ставка на крайние меры, когда другие подходы не приносят результат — в кино мы такое уже видели, например, в «13-м районе»). Плюс сама идея стены между «законопослушным государством» и «страной, где властвует анархия» — вездесущий призрак Дональда Трампа, несмотря на блокировки всех его социальных сетей, по-прежнему с нами.

При этом Снайдер идет глубже банальной истории противления злу. Армия зомби превращается в сообщество. Альфа-монстры (собственно, главным стал тот первый зомби, который выбрался из плена после аварии в начале фильма) образовали на территории Лас-Вегаса своего рода коммуну со своими правилами, границами и подобием законов. Да, они не говорят на английском (кажется, это был бы перебор здравого смысла), но имеют возможность донести свои мысли до сородичей. Зомби, которые встречаются на пути отряда Батисты, могут не только мыслить, но и чувствовать (детали того, как это показал Зак, будут уж слишком откровенным спойлером). Таким образом, Снайдер лишний раз напоминает о глобальном неприятии «чужих» — не похожих на нас, но имеющих право на жизнь (будь это ЛГБТК-меньшинства или мигранты — суть остается той же).

Армия мертвецов

«Армия мертвецов» — насыщенный зомби-экшн, способный вести увлекательную беседу со зрителем обо всем на свете. За 2,5 часа экранного времени Снайдер представляет и семейную драму, и историческую одиссею, цитируя и Джорджа А. Ромеро, и Пьера Буля, и Джеймса Кэмерона. Здесь «Друзья Оушена» приходят в гости к «Ходячим мертвецам», а те, оказывается, мечтают «убежать из Нью-Йорка», да не судьба. Фанатам зрелищности кино понравится столь же сильно, как и поклонникам сложносочиненных историй со смыслом, небрежно спрятанным между строк.