Золото
– Канада, лето 1898 года. Разгар Золотой лихорадки. Группа немецких переселенцев держит путь на далекий север, в сторону Доусона. Там, на Клондайке, на недавно открытых приисках каждый сможет мгновенно разбогатеть, надо пройти «всего лишь» 2000 километров, а затем найти золотую жилу. Но причина отправиться в этот полный опасностей поход не только в жажде наживы. Журналист Густав мечтает прославиться, а ковбой Карл надеется скрыться от преследования убийц. Лишь мотивы холодной красавицы Эмили, с железной невозмутимостью переносящей тяготы путешествия, поначалу неясны. Вся эти люди, случайно оказавшиеся в одной группе, и представить себе не могут, что богини судьбы уже начали неумолимый отсчет последних часов жизни для большинства из них…
