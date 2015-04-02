Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Золото - трейлер
Киноафиша Трейлеры Золото. Трейлер

Золото. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 9 октября 2013
Золото – Канада, лето 1898 года. Разгар Золотой лихорадки. Группа немецких переселенцев держит путь на далекий север, в сторону Доусона. Там, на Клондайке, на недавно открытых приисках каждый сможет мгновенно разбогатеть, надо пройти «всего лишь» 2000 километров, а затем найти золотую жилу. Но причина отправиться в этот полный опасностей поход не только в жажде наживы. Журналист Густав мечтает прославиться, а ковбой Карл надеется скрыться от преследования убийц. Лишь мотивы холодной красавицы Эмили, с железной невозмутимостью переносящей тяготы путешествия, поначалу неясны. Вся эти люди, случайно оказавшиеся в одной группе, и представить себе не могут, что богини судьбы уже начали неумолимый отсчет последних часов жизни для большинства из них…
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Пардон ребята, Вы уверены что Безруков Канадец??✊ ❗️ ❗️ ❗️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kisylya 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился, особенно икра и 12 тонн крахмала. Конечно игра Безрукова, мне кажется эта роль не похожа на другие роли. Смутил возраст старшего сына - на вид ему 13-15 лет, а его уже решили женить на девушке, которой на вид 18 лет. Фильм хороший.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.9 Золото
Золото вестерн, драма, приключения, 2013, Германия / Канада
Долгая прогулка - trailer 2 02:30
Долгая прогулка  trailer 2
Геля - трейлер 01:08
Геля  трейлер
Литвяк - тизер 01:08
Литвяк  тизер
Экзорцизм: Хроники - дублированный трейлер 01:35
Экзорцизм: Хроники  дублированный трейлер
Гризли - дублированный трейлер 01:00
Гризли  дублированный трейлер
(Не)искусственный интеллект - трейлер 01:00
(Не)искусственный интеллект  трейлер
Ритмы мечты - трейлер 02:21
Ритмы мечты  трейлер
Алиса в стране чудес - тизер-трейлер 01:12
Алиса в стране чудес  тизер-трейлер
Филателия - трейлер 02:07
Филателия  трейлер
Девушка Миллера - дублированный трейлер 02:23
Девушка Миллера  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше