Спектакль Ромео и Джульетта

Загадка любви и смерти

Ангел света и Ангел тьмы отправляются на землю, чтобы разгадать тайну великой любви и непонятной смерти двух подростков. Они вселяются в души актеров шекспировского времени, которые готовятся разыграть эту трагедию перед зрителем.

Стёртая грань между игрой и жизнью

Но внезапно стирается грань между игрой и реальной жизнью. Дойдут ли герои до финала?

Неожиданные повороты и комедийные фантазии

Спектакль полон неожиданных сценарных поворотов, комедийных фантазий, которые можно прочитать между строк пьесы. Зрелищные танцы, хоральные партии в исполнении актеров и миниатюры в стиле STOMP пронзают действие, создавая невероятную атмосферу.

Яркое театральное зрелище

Все эти элементы привели к созданию неожиданного, красивого и яркого спектакля.