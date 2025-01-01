Меню
Ромео и Джульетта
Билеты от 1700₽
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

Очередная интерпретация шекспировской мелодрамы
Постановка
Театр им. Пушкина 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Загадка любви и смерти

Ангел света и Ангел тьмы отправляются на землю, чтобы разгадать тайну великой любви и непонятной смерти двух подростков. Они вселяются в души актеров шекспировского времени, которые готовятся разыграть эту трагедию перед зрителем.

Стёртая грань между игрой и жизнью

Но внезапно стирается грань между игрой и реальной жизнью. Дойдут ли герои до финала?

Неожиданные повороты и комедийные фантазии

Спектакль полон неожиданных сценарных поворотов, комедийных фантазий, которые можно прочитать между строк пьесы. Зрелищные танцы, хоральные партии в исполнении актеров и миниатюры в стиле STOMP пронзают действие, создавая невероятную атмосферу.

Яркое театральное зрелище

Все эти элементы привели к созданию неожиданного, красивого и яркого спектакля.

Режиссер
Сергей Алдонин
В ролях
Филипп Бледный
Филипп Бледный
Тимур Орагвелидзе
Сергей Алдонин
Алексей Боченин
Ян Ильвес

21 сентября
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 1700 ₽

Фотографии

Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта

