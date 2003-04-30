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Фильмография
Александра Док
Alexandra Doke
Киноафиша
Персоны
Александра Док
Александра Док
Alexandra Doke
Дата рождения
30 апреля 2003
Возраст
22 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Лос-Анджелес, США
Популярные фильмы
5.4
Кривая дорога
(2023)
5.3
Игровая комната
(2013)
0.0
Город в огне
(2023)
Фильмография Александра Док
Жанр
Все
Драма
Криминал
Триллер
Год
Все
2023
2013
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актриса
3
Город в огне
драма
2023, США
5.4
Кривая дорога
He Went That Way
криминал, драма, триллер
2023, Великобритания
Смотреть трейлер
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5.3
Игровая комната
The Playroom
драма
2013, США
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