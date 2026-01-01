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Эрнан Лакалль Hernán Lacalle
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Эрнан Лакалль

Hernán Lacalle

Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Чудесная жизнь 6.7
Чудесная жизнь (2008)
Дикая киска 6.4
Дикая киска (2012)
Калеуче: Зов моря 4.8
Калеуче: Зов моря (2012)

Фильмография Эрнан Лакалль

Дикая киска 6.4
Дикая киска Joven y alocada
мелодрама, драма, комедия 2012, Чили
Смотреть трейлер
Калеуче: Зов моря 4.8
Калеуче: Зов моря Caleuche: El llamado del Mar
драма, фэнтези, ужасы 2012, Чили
Чудесная жизнь 6.7
Чудесная жизнь Buena vida, La
драма 2008, Чили
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