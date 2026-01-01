Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Эрнан Лакалль
Hernán Lacalle
Киноафиша
Персоны
Эрнан Лакалль
Эрнан Лакалль
Hernán Lacalle
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.7
Чудесная жизнь
(2008)
6.4
Дикая киска
(2012)
4.8
Калеуче: Зов моря
(2012)
Фильмография Эрнан Лакалль
6.4
Дикая киска
Joven y alocada
мелодрама, драма, комедия
2012, Чили
Смотреть трейлер
4.8
Калеуче: Зов моря
Caleuche: El llamado del Mar
драма, фэнтези, ужасы
2012, Чили
6.7
Чудесная жизнь
Buena vida, La
драма
2008, Чили
Показать еще
Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана
2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно
Сколько порошка нужно на одну стирку — запомните раз и навсегда
Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»
10 приключенческих фильмов 2023-2026 годов с высокими баллами на IMDb: от «Безумного Макса» до «Одиссеи»
«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?
Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»
Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить