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Постер фильма God Will Not Help
6.3
Киноафиша Фильмы God Will Not Help
6.3

God Will Not Help

, 2025
God Will Not Help
Хорватия, Италия, Франция, Греция, Словения, Румыния / драма / 18+
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Постер фильма God Will Not Help
6.3
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Мануэла Мартелли
Teresa
Ana Marija Veselcic
Milena
Филип Джурич
Ilija
Mauro Ercegovic Gracin
Nikola
Никса Бутье
Stanko
Tina Orlandini
Djuka
Bogdan Farcas
Marko
Ivan Skoko
Krste
Vinko Kraljevic
Mijat
Bogdan Farcas
Marko
Barbara Strbac
Janja
Режиссер Hana Jusic
Сценарист Hana Jusic
Композитор Iris Asimakopoulou, Vasilis Chontos, Stavros Evangelou
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Хорватия / Италия / Франция / Греция / Словения / Румыния
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 27 ноября 2025
Дата выхода
27 ноября 2025 Хорватия ab 12
Сборы в мире $10 854
Производство Kinorama, Nightswim, microFILM
Другие названия
Bog nece pomoci, God Will Not Help, Bog ne bo pomagal, Bog neće pomoći, Nawet Bóg nie pomoże, Ο Θεός δεν θα βοηθήσει

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 23 июля 2026

Отзывы о фильме

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