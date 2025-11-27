Страна Хорватия / Италия / Франция / Греция / Словения / Румыния

Продолжительность 2 часа 17 минут

Год выпуска 2025

Премьера в мире 27 ноября 2025

Дата выхода 27 ноября 2025 Хорватия ab 12

Сборы в мире $10 854

Производство Kinorama, Nightswim, microFILM