В ролях
Ana Marija Veselcic
Milena
Mauro Ercegovic Gracin
Nikola
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Hana Jusic
Сценарист
Hana Jusic
Композитор
Iris Asimakopoulou, Vasilis Chontos, Stavros Evangelou
Детали фильма
Страна
Хорватия / Италия / Франция / Греция / Словения / Румыния
Продолжительность
2 часа 17 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
27 ноября 2025
Дата выхода
|27 ноября 2025
|Хорватия
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|ab 12
Сборы в мире
$10 854
Производство
Kinorama, Nightswim, microFILM
Другие названия
Bog nece pomoci, God Will Not Help, Bog ne bo pomagal, Bog neće pomoći, Nawet Bóg nie pomoże, Ο Θεός δεν θα βοηθήσει