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Фильмография
Николас Вапоридис
Nicolas Vaporidis
Киноафиша
Персоны
Николас Вапоридис
Николас Вапоридис
Nicolas Vaporidis
Дата рождения
22 декабря 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.9
Мужчины против женщин
(2010)
5.9
Грядущее
(2012)
4.1
Приключения итальянцев в Марокко
(2007)
Фильмография Николас Вапоридис
5.9
Грядущее
Il Futuro
драма
2012, Италия / Чили / Германия / Испания
Смотреть трейлер
5.9
Мужчины против женщин
Maschi contro femmine
комедия
2010, Италия
Смотреть трейлер
4.1
Приключения итальянцев в Марокко
Last Minute Marocco
комедия
2007, Италия
Смотреть трейлер
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