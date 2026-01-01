Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Awards
Manuela Martelli
Manuela Martelli
Kinoafisha
Persons
Manuela Martelli
Manuela Martelli
Manuela Martelli
Date of Birth
16 April 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Actress, Writer, Director
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.7
Buena vida, La
(2008)
6.3
God Will Not Help
(2025)
5.9
Il Futuro
(2012)
Filmography
Genre
All
Drama
Year
All
2025
2012
2008
All
3
Films
3
Actor
3
6.3
God Will Not Help
God Will Not Help
Drama
2025, Croatia / Italy / France / Greece / Slovenia / Romania
5.9
Il Futuro
Il Futuro
Drama
2012, Italy / Chile / Germany / Spain
Watch trailer
6.7
Buena vida, La
Buena vida, La
Drama
2008, Chile
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree