Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Manuela Martelli Manuela Martelli
Kinoafisha Persons Manuela Martelli

Manuela Martelli

Manuela Martelli

Date of Birth
16 April 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Actress, Writer, Director
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Buena vida, La 6.7
Buena vida, La (2008)
God Will Not Help 6.3
God Will Not Help (2025)
Il Futuro 5.9
Il Futuro (2012)

Filmography

Genre
Year
God Will Not Help 6.3
God Will Not Help God Will Not Help
Drama 2025, Croatia / Italy / France / Greece / Slovenia / Romania
Il Futuro 5.9
Il Futuro Il Futuro
Drama 2012, Italy / Chile / Germany / Spain
Watch trailer
Buena vida, La 6.7
Buena vida, La Buena vida, La
Drama 2008, Chile
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more