Дата выхода 5 финального сезона «Ведьмака» изменилась: ждали в 2027 году, но теперь прогноз оптимистичнее

В «Хищнике: Планета смерти» раскрыли тайны расы яутжа — и они куда страшнее, чем можно было представить

Трагедия гения: какой диагноз у Родиона Меглина в сериале «Метод» и лечится ли эта болезнь

У «Войны миров Z» уже давно есть официальное продолжение: без красавчика-Питта, но с войной зомби против вампиров

Отсчет пошел на дни: на НТВ с новым сезоном возвращается «Акушер» — герою Панфилова придется несладко

За что Пальто отправили в колонию в финале «Слова пацана»? Статья серьезная, но надолго в тюрьме он не задержится

Говорил на латыни и взмывал в воздух: жуткая газетная заметка легла в основу фильма «Изгоняющий дьявола» — вот как все было на самом деле

Ремейк подкрался незаметно: Женей Лукашиным в новой версии «Иронии судьбы» станет звезда «Слова пацана» (первые фото)

Вдохновлен «Москва слезам не верит»: в 2020-м этот детектив зрители назвали «главным кинособытием» – понятно, откуда рейтинг 8.1

Самый кассовый российский мультик 2024-го вернется с продолжением в кино: оставил в лузерах даже «Машу и Медведя»